الحريري يطالب الحكومة بتسديد مساهمة "المحكمة الخاصة"

طالب سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف، الحكومة اللبنانية السبت "بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية" للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته".

وكانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة أولئك في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقد توقف المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو إذا لم يتم حل مسألة التمويل. وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموالا لمحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.

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