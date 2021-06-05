متظاهرون إسرائيليون يتجمعون أمام مقر نتنياهو ويطالبون بمحاكمته

جدة - نرمين السيد - ورفض الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين، فى وقت سابق، طعنا قدمه حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو "الليكود"، فى قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لرئاسة حكومة جديدة.
وقال نتيناهو، فى مؤتمر صحفى، الأسبوع الماضى، بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية "أدعو النواب الذين انتخبوا من قبل اليمين لعدم السماح بتشكيل حكومة لليسار فى إسرائيل.. حكومة اليسار أكثر خطرا على إسرائيل".
وكان رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلى، نفتالى بينيت، قد قال، إن فرص تشكيل حكومة مع نتنياهو معدومة تماما، كاشفا عن سعى حزبه لتشكيل حكومة مع حزب "هناك مستقبل".
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