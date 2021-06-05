الإمارات: ندعم جميع الجهود والمساعى التى تقود إلى أمن واستقرار ليبيا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.





كما استعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت - تطورات الأوضاع على الساحة الليبية وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قيادتها المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقررة فى شهر ديسمبر 2021. وأكد وزير الخارجية الإماراتى، عمق العلاقات الإماراتية الليبية والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبى البلدين. وأشار إلى أن بلاده تدعم جميع الجهود والمساعى المخلصة التى تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة وتقف دائما إلى جانب الشعب الليبى الشقيق لتحقيق تطلعاته فى الاستقرار والتنمية والرخاء. وثمن وزير الخارجية الإماراتى الجهود التى تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال قيادتها المرحلة الحالية وما تقوم به لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى ليبيا وتهيئة كافة الظروف الملائمة لعقد الانتخابات المقررة فى شهر ديسمبر المقبل.

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