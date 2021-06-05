قتيل و6 مفقودين بانهيار منجم للفحم شمالى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدفاع المدنى الاتحادى فى المكسيك عن العثور على جثة أحد عمال المناجم، مشيرا إلى أن البحث مستمر عن ستة آخرين فى منجم للفحم بولاية كواهوليا الشمالية.

وقالت وزارة العمل إن "المنجم تعرض على ما يبدو للانهيار جراء الفيضانات"، بحسب "أسوشيتد برس".

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن "سدا انهار مما تسبب فى حدوث الفيضان".

وتعرضت مناجم الفحم فى المنطقة لحوادث دامية فى الماضى، حيث أسفر حادث وقع فى 19 فبراير 2006 فى منجم "باستا دى كونخوس" فى كواهويلا عن مقتل 65 من عمال المناجم، إلا أنه تم العثور على جثتين فقط.