رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 ostad.education.gov.dz

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 هو الرابط الذي أطلقته دولة الجزائر في ضوء اهتمامها بتنمية الإطار التعليمي من ناحية الجانب المهني والمعرفي، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الخدمات التعليمية، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل من خلال هذا المقال.

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

أصبح موضوع التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 من الموضوعات الهامة في دولة الجزائر، حيث قامت وزارة التربية الوطنية بإطلاق الرابط الإلكتروني https://ostad.education.gov.dz/ حتى تتمكن العملية التعليمية من دخول الرقمية ليستطيع المعلمين الأساتذة أن يعملوا على تطويرها وتحسينها بشكل كبير، وخدمة العملية التعليمية مع المساهمة بالشكل الفعال في تحقيق جميع الأهداف التي تجذب إليها الجزائر وهذا الرابط يمكن المعلمين من أن يستفيدوا من جميع الخدمات التعليمية سواء كانت من الجانب الشخصي أو الجانب التنفيذي بعد التسجيل في هذا الرابط.

كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها أن يقوم المعلمين بالتسجيل في فضاء الأساتذة 2021 بالشكل الإلكتروني، وأهم هذه الخطوات:

يسجل الفرد دخول من خلال الرابط المباشر فضاء الأساتذة.

يتم كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمتقدم بالإضافة إلى كتابة الإيميل الشخصي له.

يكتب كلمة المرور ثم يضغط على أيقونة أنا ليست روبوت.

يختار كلمة تسجيل.

يدرج جميع البيانات التي تتواجد أمامه بالشكل الصحيح.

يضغط على أمر طباعة الاستمارة.

وفي النهاية تسلم الاستمارة التي قام بطباعتها، ويسلمها إلى رئيس المؤسسة التابع لها.

وهنا يكون قد سجل في فضاء الأساتذة.

الخدمات التي يقدمها فضاء الأساتذة 2021

وزارة التربية الوطنية وضحت العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عند التسجيل في منصة فضاء الأساتذة، وأهم هذه الخدمات:

يتمكن المعلم من استخراج كافة الوثائق بشكل رسمي سواء كانت كشف الراتب أو شهادات العمل أو غيرها.

يتمكن من التواصل مع أولياء الأمور حتى يوضح لهم المستوى التعليمي لأبنائهم من الطلاب.

يحصل على الخدمات الإدارية مثل المشاركة بالحركة أو إشعار الغياب.

يستطيع أن يرسل الجهات المعنية بسهولة كبيرة.

تحدثنا في هذا المقال عن رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 وهو من أكثر الموضوعات التي تم تداولها من خلال محركات البحث على مستوى دولة الجزائر، نتمنى أن نكون وضحنا لكم الموضوع بالتفصيل.