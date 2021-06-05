رابط التقديم في رياض الأطفال 2021-2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم للمدارس الرسمية واللغات

لا يزال رابط تقديم رياض الأطفال 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محل بحث الكثير من المواطنين في مصر تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل والتقديم في رياض الأطفال 2021 -2022 للمدارس الحكومية الرسمية والتجريبية للغات والتجريبية المتميزة في جميع المحافظات خلال شهر يونيو الجاري للطلاب الجدد.

شروط تقديم رياض الأطفال 2021 عبر موقع وزارة التربيه والتعليم

1- أن يكون سن الطفل أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات في تاريج 1/10/2021.

2- يجب الالتزام بالمربع السكني والنطاق الجغرافي لولي أمر الطفل المتقدم وفق ما تم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

3- يشترط أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية بعد إعلان النتيجة.

4- التعهد بسداد المصروفات الدراسية للطالب خلال 15 يوم من إعلان النتيجة.

5- يتعهد ولي الأمر بعدم التقديم على مدرستين للغات في الوقت ذاته والتوقيع على تعهد بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق.

رابط التقديم في رياض الأطفال

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفعيل رابط التقديم في رياض الأطفال 2021 للمدارس عبر موقع وزارة التربيه والتعليم للتسجيل في المديريات التعليمية بجيمع المحافظات، من خلال رابط موقع التقديم لرياض الأطفال.موقع التقديم لرياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التسجيل في رياض الأطفال 2021

1- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر مع 5 صور ضوئية للشهادة.

2- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل تحتوي على العنوان الحالي الواقع في النطاق الجغرافي للمدرسة

في حالة التقدم في عنوان مغاير للمسجل في بطاقة الرقم القومي يتم تقديم ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.

3- عدد 4 صور شخصية للطفل.

الدخول على لينك التقديم بمرحلة رياض الأطفال.

اختيار نوع المدرسة رسمية أو مدرسة لغات واختيار المحافظة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المتقدم المدون على شهادة الميلاد

كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالطالب

تحديد نوع الطالب ما إذا كان ذكرًا ام أثنى

اختيار المحافظة التابع لها ثم تحديد المدرسة الراغب في التقدم إليها.

كيفية التقديم لرياض الأطفال 2021