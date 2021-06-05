مواصفات POCO F3 بوكو إف ٣ من شاومي | أهم المميزات والعيوب

تهتم شركة بوكو التابعة للشركة الأم شاومي – Xiaomi بتقديم عدد من الهواتف الذكية والتي تقدم أداء ممتاز بفضل مواصفاتها الداخلية ، مثل هاتف Poco F3 والذي جاء بمجموعة من المواصفات مع بعض التنازلات لجعل السعر مناسب لعدد كبير من المستخدمين. مواصفات هاتف POCO F3: ‌يزن الهاتف 196 جراماً.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ، وكذلك يوجد أيضاً مستشعر IR BLASTER للتحكم في الأجهزة الإلكترونية عبر الهاتف.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، مع ذلك لا يمكن إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌كعادة هواتف شركة شاومي يأتي الهاتف بخامات من الزجاج مع وجود إطار من البلاستيك.

‌يأتي هاتف Poco F3 بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP53.

‌شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع AMOLED بالإضافة إلى التردد العالي 120 هيرتز و HDR10+.

‌الشاشة تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 395 بكسل لكل إنش ، بالإضافة إلى ذلك يصل سطوع الشاشة إلي 1300 شمعة تحت أشعة الشمس.

‌تحتل الشاشة نسبة 85.9% من جسم الهاتف ، يصل معدل إستجابة اللمس إلي 360 هيرتز.

‌توجد طبقة حماية سواء علي كلا من ظهر وشاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass 5.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة MIUI12 الخاصة بهواتف POCO.

‌معالج الهاتف ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 870 5G ، نواته الأقوي من نوع Kryo 585 بتردد 3.2 جيجاهيرتز.

‌دقة تصنيع المعالج 7 نانو متر ، بالإضافة إلى توافر معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 650.

‌يتوفر الهاتف بإصدارين لسعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

‌ذاكرة التخزين بالهاتف من نوع UFS 3.1. الكاميرات: ‌كاميرا السيلفي 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم HDR وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار ، أو بدقة 720 بمعدل 120 إطار لكل ثانية.

‌يوجد بظهر الهاتف ثلاث كاميرات خلفية : الأولي 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF ، الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية 119° ، أما الأخيرة فتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 5 ميجا بكسل تعمل كعدسة خاصة بالتصوير الماكرو.

‌الكاميرات تدعم HDR و Panorama ، كما يوجد فلاش LED.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار ، أو بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل 30/60/120/240/960 إطار لكل ثانية.

‌كما يتوفر أيضاً التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ستيريو تدعم خاصية Dolby Atmos.

لكن لا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف موجوده في جنب الهاتف.

‌لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌بطارية الهاتف بحجم 4250 مللي أمبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 3+ بقدرة 33 وات.

‌يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 52 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0.

‌يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات للألوان : الأبيض، الأسود والأزرق. سعر هاتف POCO F3: ‌408$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أي حوالي 6400 جنية مصري.

‌446$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أي حوالي 7000 جنية مصري. مواصفات هاتف POCO F3:الكاميرات:مواصفات أخري:سعر هاتف POCO F3:

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