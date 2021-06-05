حجز موعد البنك المركزي السعودي.. طرق التواصل عبر الهاتف والفاكس

يبحث المواطنين فى المملكة العربية السعودية، عن طرق حجز موعد البنك المركزي، من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك، منعًا للزحام بين أروقة جدران البنك لمنع التكدس حفاظًا على أرواح المواطنين ضمن التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

حجز موعد البنك المركزي السعودي

حجز موعد البنك المركزي السعودي من الأمور التي يبحث عنها ملايين المواطنين، من أجل التواصل مع أحد المسؤولين لحل أزمة ما أو مشكلة أو الحصول على بعض الخدمات الأخرى، لذلك حددت الجهات المعنية طرق حجز موعد البنك المركزي السعودي عبر الخطوات التالية:.

ادخل على موقع البنك المركزي السعودي

انقر على سجل الدخول، واضغط على زر الخدمات.

انقر على زر حجز موعد، وحدد الموعد المناسب لك.

اضغط على زر اختيار الفرع الذي تريده من أجل المقابلة أو الحصول على خدمة.

يجب إدخال البيانات اللازمة عن الخدمة التي تود الحصول عليها.

ادخل رقم الجوال ، وادخل البيانات اللازمة بشأن الزيارة والموعد وفقًا لما يطرحه البنك

انقر على زر تبويب حجز، واضغط على زر التأكيد.

تصلك رسالة على الجوال يوضح فيها آلية الحجز، عليك الاحتفاظ بها من أجل تقديمها إلى الموظفين.



آلية التواصل مع البنك المركزي للمراجعة

وأتاح البنك المركزي السعودي إمكانية التواصل مع خدمة العملاء، لإرسال الشكاوى والاستفسارات ويمكن التواصل مع البنك من خلال الرقم الموحد المجاني وهو 8001256666.

التواصل مع البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني

كما يمكن التواصل مع البنك المركزي السعودي، من خلال عدد من الطرق من بينها أولًا إرسال فاكس إلى البنك على رقم: 0114662746.

كما يمكن التواصل مع البنك المركزي السعودي من خلال البريد الإلكتروني، ويتولى أحد الموظفين الرد عليك: [email protected]

تنزيل التطبيق الخاص بالبنك المركزي

وأتاح البنك المركزي السعودي، إمكانية الحصول على الخدمات التي يقدمها من خلال تطبيق أو موقع إلكتروني يمكن للعملاء الدخول إليه، والاستمتاع بالخدمات المقدمة في إطار مواكبة التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، ويمكن الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وميسرة، توفيرَا للوقت والجهد والحفاظ على حياة المواطنين، حيث يمكنك تحميل الموقع الخاص بالبنك للأندرويد عن طريق هذا الرابط، أو تحميل التطبيق على جوالات الأيفون من هذا الرابط التالي

رابط حجز موعد البنك المركزي السعودي

وخصص البنك المركزي السعودي، رابط حجز موعد البنك المركزي السعودي، حيث يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك “ساما”، أو من خلال حجز الموعد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص.