بعد 22 عاما.. الاحتلال يفرج عن أقدم الأسرى الأردنيين الأحد

دوت الخليج :- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال سيفرج عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجونه بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال.
وبيّن نادي الأسير، في بيان له السبت، أن الاحتلال سيفرج يوم غد الأحد عن الأردني عبد الله نوح أبو جابر، مضيفا أن أسرته تمكّنت من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والدته، ووالده، وشقيقته خلال هذه السنوات.
وأكد البيان، أن أبو جابر خاض عدة إضرابات عن الطعام، خلال سنوات أسره الطويلة، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا.
ويذكر أن الأسير أبو جابر هو واحد من بين (22) أسيرًا أردنيًا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.
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