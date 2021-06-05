التونسية أنس جابر إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس للتنس

تمكنت اللاعبة التونسية أنس جابر، السبت، من التأهل إلى دور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس".
وجاء تأهل جابر، المصنفة 26 عالميا، بعد تفوقها على اللاعبة البولندية ماغدا لينيت، المصنفة 45، بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعة و26 دقيقة من اللعب.
وكانت المجموعة الأولى انتهت لصالح البولندية بنتيجة 6 - 3، لكن البطلة التونسية عادت بقوة في المجموعة الثانية، لتحقق مجموعة بيضاء (6 - 0).
وتواصلت السيطرة المطلقة لأنس جابر في المجموعة الثالثة، حيث فازت بها التونسية بنتيجة 6 - 1.
وستواجه أنس جابر في الدور القادم الفائزة في اللقاء الذي سيجمع لاحقا الأميركيتين جينفيار براد المصنفة 14 عالميا وكوري جوف المصنفة 24 عالميا.
وهذه هي المرة الثانية في أربع مشاركات تبلغ فيها جابر الدور ثمن النهائي للبطولة الفرنسية بعد الأولى العام الماضي، عندما خرجت على يد الأميركية دانييل كولينز.
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