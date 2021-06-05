تطعيم 60% من سكان بريطانيا ضد كورونا.. ومخاوف من سلالة الهند

جدة - نرمين السيد - كما أظهرت البيانات الحكومية فى بريطانيا تسجيل 5.765 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت، و13 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأظهرت البيانات الحكومية أن 40 مليونا و124.229 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس فى حين تلقى 27 مليوناً و160.635 شخصاً جرعتى اللقاح.

يأتى هذا بينما وافقت الجهة المنظمة للأدوية فى بريطانيا أمس الجمعة على استخدام لقاح "فايزر" فى تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً.

وذكرت أن الأمر منوط الآن باللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين فى البلاد لاتخاذ قرار بشأن تطعيم هذه الفئة ضمن خطة بريطانيا الشاملة للتطعيم.

وتضاعفت تقريباً وتيرة الإصابة بفيروس كورونا فى إنجلترا فى الأسبوع الأخير من مايو فى الوقت الذى باتت فيه السلالة المتحورة "دلتا" أكثر انتشاراً مما أثار المخاوف بشأن خطط البلاد لرفع القيود.

ومن المقرر رفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 فى إنجلترا يوم 21 يونيو الحالى لكن الانتشار السريع للسلالة دلتا التى ظهرت فى الهند أول مرة يهدد الآن هذه القرار.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الأربعاء، إنه سيلزم الحذر بشأن رفع القيود لكن ليس هناك شيء فى البيانات الحالية يدعو إلى تأجيل ذلك.