الإليزيه: ماكرون يجدد دعمه للكاظمى ولسيادة العراق

جدة - نرمين السيد - أصدر القصر الرئاسى الفرنسى، الإيليزيه، اليوم السبت، بيانا قال فيه إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أكّدا خلال مكالمة هاتفية عزمهما على محاربة الإرهاب معا.





وأضاف الإليزيه: "جدّد ماكرون دعمه الكامل لرئيس الوزراء العراقى وتمسكه بسيادة الدولة العراقية ومؤسساتها والمشروع الديمقراطى للعراق فى إطار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى العاشر من أكتوبر المقبل"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". وقال الإليزيه إن "ماكرون أشاد بدبلوماسية الكاظمى فى المنطقة وأبدى مخاوفه بشأن الأحداث الأخيرة فى بغداد". هذا ووقع هجوم جوى تركى، اليوم السبت، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وإصابة آخرين فى مخيم يؤوى آلاف اللاجئين الأكراد النازحين شمالى العراق.

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