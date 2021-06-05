الحكومة المغربية تصدر جواز سفر لمن يتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدرت الحكومة المغربية "الجواز التلقيحى" الذى يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله، عبر الموقع الإلكترونى (لقاح كورونا) اعتبارا من بعد غد .





وذكرت الحكومة -فى بيان اليوم السبت- أن "هذا الجواز التلقيحى يعد وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى الحصول على وثيقة إضافية، بالتجوال فى جميع أنحاء المغرب دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج". وأضاف البيان أنه يمكن تحميل "الجواز التلقيحى"، الذى يحتوى على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، فى شكل قابل للطباعة أو فى صورة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكى، ويمكن أيضا سحبه، فى شكل ورقى، لدى السلطات التى يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعنى.

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