جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزارة التربية و التعليم و مواعيد الامتحانات علمي وأدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 مصر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 و مواعيد الامتحانات النهائية للشعبة علمي وأدبي ومدارس المتفوقين والمكفوفين الدور الأول 2021 والتي من المقرر أن تكون الامتحانات النهائية ورقية في لجان يتم تحديدها في المحافظات المصرية بداية من يوم 11 يوليو وحتى يوم 5 أغسطس 2021 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلن وزير التربية والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للامتحانات النهائية الدور الأول في جميع المحافظات المصرية حيث أكد الوزير أن امتحانات نهاية العام ستكون بالاعتماد على مدى فهم الطالب وسيكون تصحيح الامتحانات إلكترونيا حيث سيؤدي الطلاب الامتحان على أجهزة التابلت كما أكد الوزير أنه سيكون بإمكان الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات ، وأشار أن الوزارة بدأت في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021 والتي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم مطالباً مديريات التعليم في المحافظات المصرية بالاستعداد لعقد الامتحانات بتعقيم اللجان وتوزيع الطلاب بطريقة تحقق نظام التباعد الاجتماعي ومنع الازدحامات وتوفير المعقمات والكمامات الطبية للطلاب والمشرفين على الامتحانات .

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الصف الثالث ثانوي أدبي يوم 11 يوليو 2021 في اللغة العربية ويوم الثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية أما يوم الخميس 15 يوليو سيكون امتحان الجغرافيا ويوم الأحد 18 يوليو مادة الفلسفة والمنطق ويوم الأحد 25 يوليو في مادة التاريخ يوم الثلاثاء 27 يوليو اختبار مادة علم النفس والاجتماع ويوم الخميس 29 يوليو آخر امتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2021 علمي ستبدأ الامتحانات يوم السبت 10 يوليو في اللغة العربية و يوم الإثنين 12 يوليو في مادة اللغة الأجنبية الثانية ويوم الأربعاء 14 يوليو مادة الرياضيات جبر وهندسة ويوم السبت 17 يوليو في مادة الكيمياء وتستأنف الامتحانات بد إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت 24 يوليو بمادة الفيزياء و يوم الاثنين 26 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولى ويوم الأربعاء 28 يوليو رياضيات تطبيقية الديناميكا ويوم السبت 31 يوليو الأحياء ويوم الإثنين 2 أغسطس مادة الجيولوجيا و العلوم البيئية والتفاضل والتكامل .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 أدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 مدارس المتفوقين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 مدارس المكفوفين