من هو ابو جابر أقدم أسير أردني لدى الاحتلال ؟

دوت الخليج :- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال سيفرج عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجونه بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له السبت، أن الاحتلال سيفرج يوم غد الأحد عن الأردني عبد الله نوح أبو جابر، مضيفا أن أسرته تمكّنت من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والدته، ووالده، وشقيقته خلال هذه السنوات.

وأكد البيان، أن أبو جابر خاض عدة إضرابات عن الطعام، خلال سنوات أسره الطويلة، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا.

من هو ابو جابر ؟

نشأ عبدالله نوح أبو جابر ذو الـ(44) عاماً في مخيم البقعة قرب العاصمة عمّان مع ذويه. وانتقل بعمر الـ(24) ربيعاً إلى الضفة الغربية في عام 2000 لزيارة أحد أقربائه في الداخل الفلسطيني المحتل.

بعد أكثر من 20 عاما.. أسير أردني في سجون الاحتلال يعانق الحرية غدا

وفي 29 من كانون الأول من نفس العام، اعتقلت قوات الأحتلال أبو جابر بتهمة المقاومة خلال فترة انتفاضة الأقصى التي تصادفت في ذات السنة. وحكم عليه بالسجن المؤبد (20) عاماً، ليصبح مع مرور السنوات أقدم أسير أردني في الاحتلال.

كان والدا الأسير عبدالله ينتظران مهاتفة فلذة كبدهما على أحر من الجمر، مرةً كل شهر لمدة (15) دقيقة للاطمئنان على أوضاعه في السجن. لكنه وللأسف لم يحقق أمنيتهما في رؤيته، فقد توفي والداه وشقيقته قبل أعوام قليلة من نهاية محكوميته.

وفيما سبق، تحدث والد الأسير لأحد المواقع الإلكترونية عن إبنه ” اليوم ابني عبد الله يكمل (19) عاماً على اعتقاله من قبل جيش العدو الصهيوني، بعدما رفع رأسنا بتفجير حافلة إسرائيلية في تل أبيب عام 2000. وننتظر العام القادم ليفرج عنه ويعود إلينا”.

وكان أبو جابر قد زاره مرة واحدة عام 2008،عندما نظمت وزارة الخارجية الأردنية زيارة لأهالي الأسرى في السجون الصهيونية. وللأسف توفيت أمه وهي تتحسر على عدم رؤيته.

وفي عام 2015 قام أبو جابر بالإضراب عن الطعام لمدة (45) يوماً، إلا أن وضعه أصبح خطير جداً. ونقل على أثره إلى مستشفى العفولة.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في ذلك الوقت أن إسرائيل هددت الأسير أبو جابر بإجباره على التغذية القسرية في حال استمر بإضرابه.

وجاء ذلك بعد رفض الإحتلال مقترح استكمال مدة محكوميته في بلده، لقضاءه ثلثي مدة سجنه في سجون الاحتلال. لكن الاحتلال كعادته أخلف وعوده ليستمر بحبسه داخل زنزانته في سجن النقب في الأراضي المحتلة.

ويذكر أن الأسير أبو جابر هو واحد من بين (22) أسيرًا أردنيًا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.