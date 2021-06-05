تسجيل 7 وفيات و 304 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل7 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9516 وفاة و739319 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن وزارة الصحة، اليوم، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 9613 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 46 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 552 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 13 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 840 حالة شفاء متوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوما، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 720190 حالة.

وأضاف أن 14080 فحصاً مخبريّاً أجري، اليوم، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7314157 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 16ر2 بالمئة.