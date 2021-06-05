انفجار في مدينة مأرب باليمن يقتل 14 شخصا على الأقل

قالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم في انفجار وقع قرب محطة بنزين في مدينة مأرب باليمن.

وقالت المصادر إن "مستشفى مأرب العام استقبل العشرات من المصابين من بينهم من لقوا مصرعهم نتيجة اشتعال النيران في اجسادهم. وبينهم أطفال".

وأنحت محافظة مأرب، في تأكيدها للانفجار، باللوم في هذا الحادث على هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي المدعومة من قبل إيران.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" نقلا عن مصادر طبية ومحلية إنّ "ميليشيا الحوثي استهدفت المحطة أثناء وجود عشرات السيارات في انتظار الحصول على البنزين، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عنه وفاة 14 مدنياً بينهم طفلة (...) وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل".

وأضافت أنّ الهجوم وقع في حي الروضة الشمالي "بصاروخ بالستي وطائرة مفخخة".

من جهته أكّد مسعف يمني في مدينة مأرب لوكالة فرانس برس حصيلة الهجوم.

وأشار أحد سكان مدينة مأرب إلى أنّ المحطة تقع "بالقرب من سوق شعبي على بعد كيلومتر من مخيم للنازحين"، مضيفا أنّ "الحريق شب في المحطة بعد استهدافها وقام الدفاع المدني بإخماد الحريق والسيطرة عليه".

كما قال آخر أنّ محطة الوقود قريبة من قاعدة عسكرية حكومية.