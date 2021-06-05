السودان: تعنت إثيوبيا قد يجر المنطقة لأزمات لا يُحمد عقباها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال السودان "نسعى لحل أزمة سد النهضة سلميا بوساطة إفريقية".

وحملت الجكومة السودانية، فى وقت سابق، إثيوبيا المسؤولية عن خلاف سد النهضة، مشددة على أن الباب لا يزال مفتوحا لتغيير الطريقة التى تتطور بها المجريات.

وقال وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس إن حكومة الخرطوم دعمت منذ البداية مشروع سد النهضة وحق إثيوبيا فى استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولى للمياه.

وتابع أن إثيوبيا "غيرت موقفها فجاة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة".