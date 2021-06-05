مقتل 12 شخصا فى انفجار بالقرب من محطة للوقود فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحوثيين أطلقوا، اليوم السبت، صاروخا باليستيا على مدينة خاضعة لسيطرة الحكومة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأصاب الصاروخ محطة وقود فى حى الروضة بمأرب، بحسب على الجليسى السكرتير الصحفى لمحافظ مأرب، مشيرا إلى أن عشرات الأشخاص أصيبوا فى الهجوم.

وأوردت وكالة أنباء "سبأ" الرسمية أن الحوثيين أطلقوا أيضا طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بعد الهجوم الصاروخى بقليل، مضيفة أن المسيرة دمرت سيارتى إسعاف كانتا قد هرعتا إلى الموقع الأول لنقل الجرحى إلى المستشفيات.

فى وقت سابق من اليوم، انتقد المبعوث الأمريكى الخاص لليمن، تيم ليندركينج، الحوثيين، متهما إياهم بالفشل فى محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار تشتد الحاجة إليه فى الدولة التى دمرتها الحرب.

وقال ليندركينج إن الحوثيين المدعومين من إيران يتحملون المسؤولية الرئيسية، عن رفض الانخراط بشكل هادف فى وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات "لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات والذى تسبب فى معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمنى".