رقم وزارة الإسكان الموحد المجاني، التي حددته الوزارة للاستفسار عن الدعم السكني أو تقديم طلبات اعتراض أو في حالة شكوي علي أمر ما، حيث يعد الرقم الموحد الذي أعدته وزارة الإسكان احد اهم طرق التواصل بين العملاء ووزارة الإسكان ويساعد الكثيرون في الوصل إلى حل إلى مشاكلهم والتي أبرزها تأخر وصول الدعم السكني أو تغيير شروط الدعم السكني أو ما شابه ذلك، في هذا التقرير نوضح لكم عدة أليات جديدة تمكنك أيضا من التواصل مع الدعم الفني لوزارة الإسكان.

يمكنكم الآن التواصل مع وزارة الإسكان من خلال الرقم الجديد 199090 كما يمكنكم التواصل عبر صندوق التنمية العقارية من خلال الرقم الجديد 920033321 بالإضافة إلى ذلك يمنكم تقديم تظلم من خلال موقع سكني حيث يتم الرد عليكم في الحال، حيث يعمل خدمة عملاء سكني علي مدار الساعة للرد علي جميع استفسارات المواطنين بشكل مجاني دون دفع أي رسوم علي المواطنين تسهيلا لهم في الحصول علي الخدمة مجانا.

يستطيع المواطن من أي مكان في المملكة العربية السعودية التواصل مع برنامج سكني من خلال عدة طرق مختلفة أهمها التواصل عبر الطرق التالية:

التواصل عبر البريد الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان كالتالي ([email protected]). يتمكن المواطن من داخل المملكة التوجه إلي احد فروع سكني المنتشرة في جميع مدن المملكة. يستطيع الشخص التواصل مع وزارة الإسكان من خلال رقم البريد 68222. التواصل مع الرقم المجاني الموحد لوزارة الإسكان.

وصلنا معكم إلي ختام موضوعنا ونتمنى لكم التوفيق والسداد وننوه أننا مستعدون للرد علي استفساراتكم اسفل هذا الموضوع رقم وزارة الإسكان الموحد المجاني وطرق التواصل مع برنامج سكني.