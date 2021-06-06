خطوات وشروط التسجيل في تكافل وكرامة 2021 من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2021 يتسأل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن الطريقة الصحيحة التي يتم إستخدامها في عملية التسجيل في برنامج تكافل وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذا البرنامج والحصول علي معاش شهري مقدم من التضامن الاجتماعي لتوفير دخل ثابت لهذه الأسر.التسجيل في تكافل وكرامة 2021
معاش تكافل هو واحد من ضمن المعاشات التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إلي العديد من الفئات التي لا تحصل علي معاش من التأمينات الاجتماعية أو ليس لديها راتب شهري ثابت للدخل حيث إن ذلك المعاش مخصص لأن يزيد من مستوي الدخل الشهري لهم وأيضاً التحسين من الحالة المالية لهذه الأسر ويتم تقديم للمستفيد كارت تكافل ويحصل منة علي خصم في المستشفيات العامة ووسائل المواصلات.شروط معاش تكافل
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط ينبغي إن تتوافر لأن يحصل المستفيد علي معاش تكافل حيث تكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:
- يشترط إن يكون المستفيد من هذا المعاش هو مواطن مصري الجنسية.
- ينبغي إن يكون المتقدم لمعاش تكافل في عمر لا يقل عن 35 عاماً.
- إن يكون مقيم دائماً في جمهورية مصر العربية.
- إن لا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية وليس له معاش من جة أخري.
- يشترط إن يكون المتقدم غير موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
- أذا كان يعمل في القطاع الخاص يجب إن لا يزيد مرتبة الشهري عن 450 جنية.
- إن لا يزيد عمر الابناء عن 18 سنة.
يتم التسجيل في معاش تكافل إلكترونياً ولأن يستطيع المستفيد التسجيل يجب علية القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة الرئيسية معاش تكافل.
- بعد ذلك تقوم باختيار منها تسجيل جديد.
- تقوم بكتابة أسم المستفيد بالصورة الرباعية في المكان المخصص له.
- تدخل رقم البطاقة القومي الخاص بة.
- بعد ذلك تدخل تاريخ الميلاد.
- تحديد المدينة والمحافظة التابع لها وأيضاً عنوان المنزل.
- كتابة رقم الهاتف المحمول.
- الضغط علي زر التسجيل.
الوسوم
خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2021 يتسأل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن الطريقة الصحيحة التي يتم إستخدامها في عملية التسجيل في برنامج تكافل وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذا البرنامج والحصول علي معاش شهري مقدم من التضامن الاجتماعي لتوفير دخل ثابت لهذه الأسر.التسجيل في تكافل وكرامة 2021
معاش تكافل هو واحد من ضمن المعاشات التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إلي العديد من الفئات التي لا تحصل علي معاش من التأمينات الاجتماعية أو ليس لديها راتب شهري ثابت للدخل حيث إن ذلك المعاش مخصص لأن يزيد من مستوي الدخل الشهري لهم وأيضاً التحسين من الحالة المالية لهذه الأسر ويتم تقديم للمستفيد كارت تكافل ويحصل منة علي خصم في المستشفيات العامة ووسائل المواصلات.شروط معاش تكافل
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط ينبغي إن تتوافر لأن يحصل المستفيد علي معاش تكافل حيث تكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:
- يشترط إن يكون المستفيد من هذا المعاش هو مواطن مصري الجنسية.
- ينبغي إن يكون المتقدم لمعاش تكافل في عمر لا يقل عن 35 عاماً.
- إن يكون مقيم دائماً في جمهورية مصر العربية.
- إن لا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية وليس له معاش من جة أخري.
- يشترط إن يكون المتقدم غير موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
- أذا كان يعمل في القطاع الخاص يجب إن لا يزيد مرتبة الشهري عن 450 جنية.
- إن لا يزيد عمر الابناء عن 18 سنة.
يتم التسجيل في معاش تكافل إلكترونياً ولأن يستطيع المستفيد التسجيل يجب علية القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة الرئيسية معاش تكافل.
- بعد ذلك تقوم باختيار منها تسجيل جديد.
- تقوم بكتابة أسم المستفيد بالصورة الرباعية في المكان المخصص له.
- تدخل رقم البطاقة القومي الخاص بة.
- بعد ذلك تدخل تاريخ الميلاد.
- تحديد المدينة والمحافظة التابع لها وأيضاً عنوان المنزل.
- كتابة رقم الهاتف المحمول.
- الضغط علي زر التسجيل.
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