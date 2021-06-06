رابط التقديم في رياض الاطفال 2021 جميع المحافظات

التقديم في رياض الاطفال 2021 يعد ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يقومون بتسجيل الأبناء في الحضانات المختلفة بجمهورية مصر العربية من بعد ما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح باب التسجيل.التقديم في رياض الاطفال 2021
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بأنة قد تم فتح باب التقديم في الحضانات الحكومية في جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الجديد 2021\2021 لجميع الطلاب الراغبين في التقديم وأشارت الوزارة بإن التقديم في هذا العام سيكون إلكترونياً عبر موقع الوزارة الرسمي علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التقليل من الأزدحام في الروضات وخاصة مع إنتشار فيروس كورونا المستجد وأيضاً لأن يتم التسهيل علي أولياء الأمور أثناء التقديم لأبنائهم.شروط رياض الأطفال 2021
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط ينبغي إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول الطالب في العام الدراسي الجديد بمرحلة رياض الأطفال وهذه الشروط تكون تبعاً للأتي:
- إن لا يقل عمر الطالب عن 4 سنوات في أكتوبر المقبل.
- يجب إن يكون الطالب مصري الجنسية أو من أم مصرية.
- إن يكون ذو صحة جيدة تؤهلة للدراسة في الحضانة.
- يشترط إن تكون قوي الطالب العقلية تسمح له بالدراسة.
- يجب إن يتم اختيار الحضانة الأقرب لمنزل الطفل.
أوضحت وزارة التربية والتعليم بإن بات التسجيل في الحضانات الحكومية تم فتحة منذ 1 يونيو الجاري وحتي 30 يونيو ويتم الإعلان عن النتيجة في الفترة ما بين 1 يوليو وحتي 31 يوليو ويتم التسجيل في الحضانات عن طريق القيام بالأتي:
- الولوج إلي موقع التقديم علي شبكة الأنترنت.
- اختيار التسجيل في رياض الأطفال.
- بعد ذلك تقوم بكتابة أسم الطفل في المربع المخصص له.
- كتابة الرقم القومي للطفل المسجل في شهادة ميلادة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم البطاقة لولي الأمر.
- إدخال تاريخ ميلاد الطفل.
- كتابة كافة البيانات الشخصية التي تتطلب من المتقدم.
- تحديد الحضانة القريبة من منزل الطفل.
- الضغط علي زر التسجيل في رياض الاطفال الموجود في الأسفل.
الوسوم
التقديم في رياض الاطفال 2021 يعد ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يقومون بتسجيل الأبناء في الحضانات المختلفة بجمهورية مصر العربية من بعد ما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح باب التسجيل.التقديم في رياض الاطفال 2021
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بأنة قد تم فتح باب التقديم في الحضانات الحكومية في جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الجديد 2021\2021 لجميع الطلاب الراغبين في التقديم وأشارت الوزارة بإن التقديم في هذا العام سيكون إلكترونياً عبر موقع الوزارة الرسمي علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التقليل من الأزدحام في الروضات وخاصة مع إنتشار فيروس كورونا المستجد وأيضاً لأن يتم التسهيل علي أولياء الأمور أثناء التقديم لأبنائهم.شروط رياض الأطفال 2021
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط ينبغي إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول الطالب في العام الدراسي الجديد بمرحلة رياض الأطفال وهذه الشروط تكون تبعاً للأتي:
- إن لا يقل عمر الطالب عن 4 سنوات في أكتوبر المقبل.
- يجب إن يكون الطالب مصري الجنسية أو من أم مصرية.
- إن يكون ذو صحة جيدة تؤهلة للدراسة في الحضانة.
- يشترط إن تكون قوي الطالب العقلية تسمح له بالدراسة.
- يجب إن يتم اختيار الحضانة الأقرب لمنزل الطفل.
أوضحت وزارة التربية والتعليم بإن بات التسجيل في الحضانات الحكومية تم فتحة منذ 1 يونيو الجاري وحتي 30 يونيو ويتم الإعلان عن النتيجة في الفترة ما بين 1 يوليو وحتي 31 يوليو ويتم التسجيل في الحضانات عن طريق القيام بالأتي:
- الولوج إلي موقع التقديم علي شبكة الأنترنت.
- اختيار التسجيل في رياض الأطفال.
- بعد ذلك تقوم بكتابة أسم الطفل في المربع المخصص له.
- كتابة الرقم القومي للطفل المسجل في شهادة ميلادة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم البطاقة لولي الأمر.
- إدخال تاريخ ميلاد الطفل.
- كتابة كافة البيانات الشخصية التي تتطلب من المتقدم.
- تحديد الحضانة القريبة من منزل الطفل.
- الضغط علي زر التسجيل في رياض الاطفال الموجود في الأسفل.
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