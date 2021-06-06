وزارة الموارد البشرية تستثني 9 فئات من الحضور إلى مقرات العمل

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة بالكشف عن خطتها لعام 2021 والتي تدور حول عمليات التوظيف والتوطين لدى الكثير من المهن وكذلك القطاعات مشيرة إلى أنها تقوم باستهداف حوالي 115 ألف من المواطنين الشباب السعوديين والذي لم يسبق لهم الدخول لدى سوق العمل أو قد انقطعوا عن العمل عن مدة تزيد عن 3 أشهر كما إن هذا بجانب القيام بتوطين 3 مهن نوعية وهذه المهن هي (مهن المحاسبة والهندسة والاتصالات وتقنية المعلومات) وغيرها من المهن الأخرى والتى تكون موازية مع توفير حوالي 340 ألف وظيفة من برنامج نطاقات وكذلك السعي قدماً من أجل خطة التوطين.

لائحة تنظيم نشاط العمل :-

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإشارة إلى أنها تقوم باستهداف القيان بإصدار لائحة يكون الهدف منها تنظيم نشاط العمل الحر كما إن هذا يكون بالإضافة إلى القيام بإطلاق منصة من أجل إصدار وثائق ممارسة العمل الحر وهذا بالإضافة إلى العمل على ربطها مع منصة إيجار عبر آلية تقوم بإلزام المواطن صاحب المنشأة بالإفصاح عن سكن العمالة وليس هذا فقط بل إنشاء جهة وطنية مستقلة والذي تكون مخصصة لأجل القيادة وتشغيل وتنسيق القطاع الذي يكون غير مٌربح بالمرة وهذا من أجل رفع مستوى الحوكمة والشفافية وهذا تأسيس و إدارة أكاديمية التطوير لدى القيادات الإدارية.

تطور لدى عمل موظفي الحكومة :-

كما إن بمجرد القيام بالبدء في خطة التطوير موظفي القطاع الحكومي سيكون هذا بهدف مسايرة التطورات والتحولات الرقمية وكذلك التكنولوجيا الحديثة والتواصل عن بُعد وهذا على أن يبدأ بالنقل إلى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية كما إن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين والذي يستهدف الخريجين المميزين من الجنسين المختلفين من الغير عاملين وهذا الغرض منه العمل على الجهات الحكومية من أجل المشاركة.

موعد صرف اعانة التأهيل على الشمال :-

كما إن الوزارة قد قامت بالتأكيد على إنه من الضروري صدد صرف إعانة التأهيل الشامل كما قامت بالإشارة على أن صرف اعانة التأهيل الشامل يكون بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي ويتم هذا فقط في حالة أن الصرف قد وافق بشرط أن يكون تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع بحيث يتم صرف في اليوم الذي يليه ، ومن أجل القيام بالاستعلام عن هذا إلا من خلال البوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وممكن من خلال البوابة الرئيسية لوزارة الموارد التاكيد على صرف إعانة التأهيل الشامل وغيرها من الاستفسارات.