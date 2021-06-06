عاجل.. اعتداء مسلح قرب طريق مطار الملكة علياء بالأردن

جدة - نرمين السيد - وشددت الداخلية الأردنية على أن "أى تجاوز على القانون وأى اعتداء على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون". وتابعت الداخلية الأردنية "لن نسمح بأى تجمعات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعى وتهديد السلم الأهلى".

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