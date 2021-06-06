الأوراق المطلوبة للحصول على القرض العقاري 2021.. شروط التسجيل

تولي المملكة العربية السعودية، اهتمامًا بالغًا بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخدمات تساعدهم على غلاء المعيشة، ومواجهة التحديات فطرحت خدمات وبرامج من أجل الحصول على تمويل سكني، مدعوم الأرباح من قبل صندوق التنمية العقارية، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خيارات برنامج القرض العقاري

ويعمل البنك السعودي الفرنسي على تقديم برنامج القرض العقاري لشراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية قيد الإنشاء، إضافة إلى منتج أرض وقرض، والرهن العقاري.

شروط القرض العقاري المدعوم بالسعودية 2021

وحدد صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل الحصول على القرض العقاري، ضمن خطة وصول الدعم إلى مستحقيه عن طريق الخطوات التالية.

أن يكون الفرد الراغب في الحصول على القرض العقاري سعودي الجنسية.

أن يكون الحد الأدني لسن الفرد المتقدم لا تقل عن 20 سنة.

أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم لا تزيد عن 70 سنة.

من الضروري أن يكون المستفيد متواجد ضمن قائمة الدعم السكني.

من الضروري أن يكون الفرد يعمل في أحد القطاعات التالية شبه الحكومي، والحكومي، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص المعتمد لدى البنوك.

من الضروري أن تكون الخدمة التي قضاها الموظف الحكومي في العمل لا تقل عن شهر.

القطاع الخاص، يشترط أن يكون الفرد الراغب في الحصول على القرض يعمل في القطاع بحد أدنى فترة لا تقل عن 3 أشهر.

أن يمتلك المتقدم حساب في أحد البنوك يقوم من خلاله بتحويل الراتب.

أن تكون مساحة العقار أكبر من أو تساوى 80 متر مربع، ولا يتم قبول مساحة أقل من المحددة.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض العقاري

وحدد صندوق التنمية العقاري، الأوراق المطلوبة التي يجب على المستفيد تقديمها من أجل الحصول على القرض العقاري ، والتي أتت على النحو التالي.