شروط السفر إلى المغرب للمواطنين السعوديين 1442 بعد فتح الطيران

شروط السفر إلى المغرب للمواطنين السعوديين 1442 نعلم جميعا أن المملكة المغربية عملت في السابق على تعليق الحركة الجوية. من دول مختلفة إلى مطاراتها الخاصة. وهذا القرار جاء من الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. والكثير يتسائل هل تم الإعلان عن شروط السفر إلى المغرب للسعوديين. وهل تم فتح الرحلات الجوية للقادمين إلى المملكة المغربية من الدول الأخرى؟ ازدادت الإستفسارات المتعلقة بالطيران في الآونة الأخيرة بسبب الإجراءات المتتالية التي اتخذتها مختلف الحكومات في دول العالم للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين المسافرين. وسوف نشرح لكم بالتفصيل في السطور القادمة وعبر موقع ثقفني شروط السفر الى المغرب للمواطنين السعوديين 1442.

هل تم فتح السفر إلى دولة المغرب

كانت المملكة المغربية من أبرز الدول العالمية التي أوقفت الحركة في مجالها الجوي أمام العديد من وجهات السفر العالمية ، سواء كان ذلك دخول أو خروج المسافرين من البلاد ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأغلق المغرب رحلاته الجوية لعدد من الدول منها مصر والجزائر وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك. جمهورية واستراليا وايرلندا. ومع الإعلان عن الشروط الجديدة للمسافرين ، تساءل الكثيرون في أنفسهم: هل هذا يعني أن السلطات المغربية تنوي فتح الرحلات الجوية للمسافرين في المرحلة المقبلة أم لا؟ لم يتم الرد على السؤال بشكل مباشر في قرارات الحكومة المغربية ، لكن من المتوقع أن تعود الرحلات الجوية في الفترة المقبلة كما كانت على سابقتها.

شروط السفر إلى المغرب للسعوديين 1442

أعلن المكتب الوطني للمطارات في المملكة العربية السعودية عن التغييرات والضوابط التي تعيد المواطنين إلى أراضيها، وأعلنت السلطات المغربية الإجراءات والشروط اللازمة لسفر المواطنين السعوديين إلى المملكة المغربية ، وتتمثل هذه الشروط. في النقاط التالية:

يلزم على المسافر أخذ فحص كورونا والمسمى اختبار PCR

يجب أن يكون لمقدم طلب السفر نتيجة اختبار سلبية.

يجب أن يكون الفحص الذي يجريه المواطن قد اجتاز 72 ساعة كحد أقصى قبل موعد المغادرة.

كما يجب عليه استكمال جميع تفاصيل البطاقة الصحية بدقة وعناية. بما في ذلك رقم جواز السفر، والاسم وتاريخ الميلاد ، كما يجب عليه الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بحالة المسافر الصحية.

يجب أيضًا تقديم البطاقة الصحية للمطار عند عودة المواطن إلى البلاد.

الحصول على جميع التصاريح الملزمة من المواطن قبل السفر.

شروط السفر إلى المغرب للمواطنين السعوديين 1442

سمحت المملكة العربية السعودية لمواطنيها بالسفر بعد حظر استمر عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. والحفاظ على صحة المسافرين، وبدأ تنفيذ قرار السماح للمواطنين على أساس سلسلة من الضوابط والشروط ، وهي كالتالي:

تحقق من أهليتك للسفر إلى البلد الذي ترغب في السفر إليه.

تعرف على الشروط والتعليمات اللازمة للوصول إلى الوجهة التي تريد السفر إليها.

الحصول على التصاريح والتصاريح المطلوبة – عند الطلب – قبل السفر.

رصد آخر الأوضاع المعلنة من قبل السلطات السعودية وسلطات الدولة التي يسافر المسافر إليها. فالظروف قابلة للتغيير بشكل دوري ودون سابق إنذار للمسافرين.

إجراء اختبار PCR في أحد مراكز الاختبار المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

هناك فئات معينة مصرح لها بالسفر ، وهي:

– المواطنون الذين تلقوا جرعتين كاملتين من لقاح كورونا.

– المواطنون الذين تلقوا جرعة من لقاح كورونا بشرط مرور أسبوعين على الأقل بعد تلقي الجرعة الأولى ، بحسب بيانات من ثقتنا.

– المتعافون من فيروس كورونا بشرط مرور ستة أشهر على الأقل على تاريخ إصابتهم بكورونا.

– يخضع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. لتقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر COVID-19 خلال مدة السفر.

اعتماد بطاقة صحية للسماح بدخول المسافرين إلى الأراضي المغربية

أكدت دولة المغرب اعتمادها على بطاقة صحية تسمح لجميع الراغبين في السفر بدخول ترابيها وكذلك تبرز شروط السفر إلى المغرب للمواطنين السعوديين، لكنها لم تذكر بصريح العبارة اجراءات افتتاح الرحلات مع إغلاق أربعة وخمسون وجهة بسبب انتشار وباء كورونا ، ومن المتوقع اتخاذ قرار في غضون أيام قليلة. ونشرت البوابة الإلكترونية المكتب الوطني للمطارات بالمغرب تفاصيل البطاقة الصحية. الموجهة بشكل خاص للمواطنين المغاربة المصرح لهم بالعودة إلى البلاد في الوقت الحاضر، بشرط أن يخضعوا لاختبار PCR سلبي لمدة 72 ساعة ، وإجراء فحص آخر عند وصولهم إلى البلاد.

تتضمن البطاقة الصحية التي يمكن ملؤها إلكترونيًا معلومات شخصية مثل الاسم والولادة ورقم جواز السفر، ثم تجيب على أسئلة حول ما إذا كان على اتصال بشخص مصاب أو مشتبه به، أوطبيعة العمل في مختبر أو مستشفى يهتم بعلاج فيروس كورونا، أو معاناة المسافر من أعراض الحرارة أو الالتهاب.

وإلى هنا نصل إلى خاتمة المقال؛ وبفضله تعرفنا على شروط السفر إلى المغرب للمواطنين السعوديين ، كما تعرفنا على أهم المعلومات عن آخر القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية من اجل عدة مواطنيها إلى دولتهم، كما تعرفنا على الشروط التي وضعتها السلطات السعودية لمواطنيها للسفر إلى الدول المسموح لهم بالسفر إليها.