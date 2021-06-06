خطوات الاستفادة من نقاط الراجحي وكيفية كسب نقاط الراجحي

خطوات الاستفادة من نقاط الراجحي برنامج نقاط الراجحي هي خدمة مجانية مقدمة من المصرف إلى عملاء المصرف ” للأفراد ” فقط ، و التي من خلالها سيمكن العملاء من الحصول على النقاط كلما استخدمت خدمات البنك و منتجاتها، وعندما تقوم بتجميع نقاط اكثر من نقاط الراجحي يمكنك أن تستفاد بها من خلال الخدمات و التجار الشركاء مع بنك الراجحي، يمكن استخدام نقاط الراجحي في أشياء كثيرة ، لأن البنك يسمح لك بمكافأة خدمات الراجحي ، وتشمل الخدمات المتعلقة بخدمة السفر وشراء التذاكر والإقامة الفندقية، كما يمكن التبرع للجمعيات الخيرية عن طريق تحويل نقاطك إلى أموال، كما يمكن التعرف علي خطوات تسجيل و تفعيل الهاتف المصرفي الراجحي والتجهيزات الواجبة قبل التسجيل.

خطوات الاستفادة من نقاط الراجحي

حيث يحصل العديد من أصحاب الأرصدة على نقاط يتم تجميعها في المصرف الخاص به، ويمكن الاستفادة من تلك النقاط عن طريق تحويلها إلى نقاط وإنفاقها في الوجه الذي تريد، وذلك من خلال ركن المستخدمين الذي خصصه موقع الراجحي ضمن الخدمات الإلكترونية الذي يقوم بتقديمها، يمكنكم الاستفادة من نقاط الراجحي التي يتم تجميعها من خلال مجموعة الخطوات التالية:

أن يقوم العميل بالدخول إلي موقع بنك الراجحي. قم باختيار “استبدال النقاط” من أعلى الشاشة. علي المستخدم إدخال كافة البيانات المطلوبة كاسمه وكلمة المرور. ثم بعد قم بالضغط علي أيقونة “التالي”. قم بإدخال رمز تفعيل الحساب الذي وصلك في رسالة على الهاتف. استعلم عن مقدار ما لديك من نقاط، ثم اتجه إلى تحويل النقاط. سوف يظهر للمستخدم الخدمات المتاحة “يمكنك الاختيار من بينها”.

كيفية كسب نقاط الراجحي

يمكنك أن تكسب نقاط الراجحي و ذلك من خلال استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بمصرف الراجحي سواء داخل المملكة بشكل محلي أو خارج المملكة بشكل دولي، وهناك العدي من البطاقات التي يمكن استخدامها من مصرف الراجحي والتي تكون كالتالي:(ماستر كارد كلاسيك ـ ماستر كارد الذهبية ـ ماستر كارد البلاتنيوم ـ فيزا كلاسيك ـ فيزا انفينيتي ـ ماستر كارد تيتانيوم ـ الراجحي بلاك كارد ـ فيزا مرابحة كلاسيك ـ مساتر كارد قسط ـ فيزا مرابحة سجنتشر ـ فيزا مرابحة بلاتينية ) أي من هذه البطاقات عند استخدماها بشكل محلي أو بشكل دولي أو بالشراء على الأنترنت فانك تحصل على النقاط و تبدأ النقاط من 1 نقطة لكل 1 ريال سعودي و حتى 5 نقاط لكل 1 ريال سعودي، ويمكنك أن تقوم بحساب النقاط من خلال الحاسبة التي وفرها مصرف الراجحي.

خطوات الاستعلام عن نقاط الراجحي

قد وفر بنك الراجحي خدمة الاستعلام عن النقاط من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالراجحي، وعن طريق مجموعة من الخطوات الاستعلام عن نقاط الراجحي، وذلك عن طريق الدخول إلي الموقع الخاص بحساب النقاط الراجحي، ثم سيظهر لك صفحة قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.