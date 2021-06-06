نتائج كشف نقاط التلاميذ الفصل الثاني 2021 الجزائر عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ Tharwa.Education.Gov.Dz

نتائج كشف نقاط التلاميذ الفصل الثاني 2021، بدأ الكثير من أولياء الأمور في الجزائر بالبحث عن موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني والمخصص للاستعلام عن نتائج وكشف نقاط التلاميذ بكل المراحل الدراسية بعد إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن ظهور نتائج الصف الخامس ابتدائي الفصل الثاني 2021 عبو منصة فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz.

نتائج كشف نقاط التلاميذ الفصل الثاني 2021

بعد أن أتاحت وزارة التربية الوطنية نتائج الفصل الثاني 2021 أصبح بإمكان أولياء الأمور الإطلاع على نتائج وكشف نقاط التلاميذ الصف السادس عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ .

التسجيل من خلال أيقونة تسجيل جديد أو باستخدام الاسم وكلمة المرور إذا كان لولى الأمر حساب .

تعبئة البيانات المطلوبة .

الضغط على كلمة نتائج أبنائي من الصفحة الرسمية للموقع .

الضغط على كلمة الفضل الدراسي الثاني .

تظهر جميع النتائج الخاصة بالطلاب .

سحب نتائج وكشوفات نقاط التلاميذ للفصل الثاني 2021 وطباعتها .

موقع فضاء أولياء التلاميذ ‏ 2021

يتيح موقع فضاء أولياء التلاميذ عدد من المميزات لأولياء الأمور والخدمات الإلكترونية من أهمها التعرف على مستوى الطالب الدراسي و كشف النقاط بعد عقد الامتحانات دون الحاجة للتوجه إلى المدارس وكانت قد دشنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موقع فضاء اولياء التلاميذ في 2018 ، ومن هذه الخدمات الإلكترونية التي تهم الكثير من أولياء الأمور وأهمها :