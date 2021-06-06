فيدرر يجتاز كوبر في معركة ليلية ببطولة فرنسا المفتوحة

تأهل روجر فيدرر إلى دور الستة عشر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لكنه احتاج إلى استخراج كل قدراته القتالية ليجتاز الألماني دومينيك كوبفر في صراع متأخر بملعب فيليب شاترييه ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ولم يكن اللاعب السويسري البالغ عمره 39 عاما والحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في أفضل حالاته في بعض الأوقات وافتقر للحسم لكن المصنف الثامن خرج في النهاية منتصرا 7-6 و6-7 و7-6 و7-5 في مباراة انتهت مع الاقتراب من الساعة الواحدة صباحا في باريس.

وهذه أول مباراة لفيدرر في بطولة كبرى بدون مشجعين، في ظل وجود حظر تجول في باريس بعد التاسعة مساء ضمن إجراءات مكافحة كوفيد-19، ولا يبدو أن اللاعب المخضرم استمتع بهذه التجربة خاصة أنه واجه فترة صعبة أمام منافسه البالغ عمره 27 عاما والذي يلعب بيده اليسرى.

وواجه فيدرر صعوبات بسبب الضربات القوية لمنافسه المصنف 59 عالميا لكنه بذل جهدا كبيرا ليحسم أول شوط فاصل في المباراة بعدما استغل خطأ مزدوجا من كوبفر في لقطة حاسمة.

ورغم فوز كوبفر بالمجموعة الثانية بعد شوط فاصل، عاد فيدرر إلى الطريق الصحيح وفاز بمجموعتين متتاليتين وحسم التأهل وأصبح على موعد مع الإيطالي ماتيو بريتيني.