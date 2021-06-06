رابط تسجيل منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo بالرقم الوطني من الصف الأول إلى الثالث

رابط تسجيل منصة تدريب المعلمين الذي تطلقة وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمستوى العاملين بالمجال التعليمي بالقططاع الحومي في جميع مدارس المملكة، حيث تستهدف المنصة المعلمين للصفوف الدراسية الأولى من الأول وحتى الثالث للتدريب على نظم التعليم الحديثة التي تقوم مؤسسات المملكة باعتمادها في العام الدراسي المقبل 2021-2022.

موقع وزارة التربية والتعليم بالاردن

وتهتم وزارة التربية والتعليم بالأردن بتطوير مهارات المعلمين وخاصة بعد توقف تام للدراسة بالتعليم المباشر المباشر بالعامين الماضيين، حيث كانت جائحة كرونا السبب المباشر لعدم ذهاب الأطفال والطلاب إلى التعليم المباشر بمدارس المملكة والتعامل مع المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية على التلفزيون الوطني، وفي قرارات جديدة من الوزارة يتم مناقشة عودة الدراسة من جديد في العام الدراسي المقبل.

يتم الدخول على منصة تدريب المعلمين الإلكتروني. يقوم المعلم المستخدم بتسجيل الدخول من الأيقونة أعلى الشاشة. يبدا المستخدم بكتابة اسم المستخدم. يكون إدخال الرقم الوطني هو الخطوة الثالثة. يقوم المستخدم بعمل حساب جديد في حال لم يكن لديه حساب مسبقا.

خطوات التسجيل في منصة تدريب المعلمين

ألية التسجيل الإلكتروني للمعلم

أتاحت وزارة التربية والتعليم بداية فترة التسجيل في دورة تدريب المعلمين لممارسة الأنشطة التعزيزية للقراءة والكتابة للصفوف الدراسية من الأول إلى الثالث الابتدائي وايضا يشارك فيها المعلمين الغضافيين بالمخيمات السورية، والتي تبدا في يوم الأحد 6 جزيران 2021، ويتألف البرنامج من عشرة ساعات تدريبية لازمة للمعلمين وتنتهي الدورة يوم الخميس 24 حزيران 2021، ويتم إتاحة رقم الدعم الفني: 0788322319 – 0777089059 كما يتم تسجيل جديد للمعلم على أن يتم تعبئة البيانات لتصل على الهاتف النقال رسالة تفيد باكتمال التسجيل.

ويمكن الدخول الان على رابط تسجيل منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo بالرقم الوطني للمعلمين من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي حيث تولي وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية الاهتمام الكبير بتطوير اداء المعلم والمعلومات المهارية واللغات لهم ليتمكنوا من تطوير الذات وتطوير الأداء بما يعودد غيجابا بالنفع على الطلاب في التعليم الحكومي بالعام الدراسي المقبل.