موعد حساب المواطن الدفعة 43 لشهر 6 يونيو 2021 بالميلادي والهجري

موعد حساب المواطن، ينتظر الكثير من المواطنين السعودين موعد إيداع دعم حساب المواطن عن شهر يونيو الحالي، وهي الدفعة 43 من برنامج حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية، والتي أطلقته المملكة قبل سنوات لمواطنيها وحماية الأسر من الآثار المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة، وبدورنا نسلط الضوء على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43 لشهر يونيو الحالي.

موعد حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد حدد مسبقاً مواعيد إيداع الدفعات المالية شهرياً في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، لكافة المستفيدين من دعم البرنامج والمستوفين لمعايير الاستحقاق، وكانت قد بلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأخيرة من دعم حساب المواطن عشرة ملايين وأربع مائة مستفيد وتابع، كما كشف البرنامج قبل أيام عن نتائج الأهلية للدورة 43 عن شهر يونيو الحالي.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43 شهر يونيو

وأعلن البرنامج أنه صرف قيمة دعم حساب المواطن لدفعة يونيو سيكون في يوم الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو، حيث لم يصادف موعد الإيداع إجازة رسمية، حيث يتم صرف الدعم قبله بيوم أو بعده، يذكر بأن حساب المواطن يشترط صرف الدعم للمسجلين في البرنامج من السعوديين ويستثنى منه ابن وابنة المواطنة السعودية والزوج أو الزوجة غير السعودية، وأيضاً حاملي بطاقات التنقل، ومن الشروط إقامة المستفيد في السعودية بشكل دائم، وألا يقيم خارجها لأكثر من تسعين يوماً، وأيضا ألا يتواجد المستفيد في أحد دور الإيواء أو السجون.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

ويتيح برنامج حساب المواطن لكافة المستفيدين والتابعين الاستعلام عن الدعم المالي من خلال بوابة حساب المواطن على الإنترنت، كما يستقبل طلبات الاعتراض بعد نزول الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين من البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال الرابط: اضغط هنا.