اندلاع حريق عقب انفجار في مصنع للصلب بإيران

ذكرت وكالتا أنباء إيرانيتان أن حريقا اندلع بعد انفجار في مصنع للصلب بجنوب شرق البلاد لكن مسؤولا قال إن الحريق بات تحت السيطرة وإنه لم ترد بعد تقارير عن سقوط مصابين.

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية في حسابها على تطبيق تليغرام إن "مصادر محلية بمدينة زرند في إقليم كرمان أفادت بوقوع انفجار شديد واندلاع حريق بمصنع زرند للصلب". ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن حاكم الإقليم قوله إن الحادث ناجم عن تسرب مواد منصهرة... "الحادث تحت السيطرة الآن. ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا".

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