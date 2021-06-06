فيضانات وانهيارات طينية فى سريلانكا ومصرع 4 أشخاص

جدة - نرمين السيد - تسببت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى سريلانكا بمصرع أربعة أشخاص على الأقل وفقدان سبعة، بينما نزح أكثر من خمسة آلاف شخص، حسبما قال مسؤولون.





وهطلت الأمطار على ست مناطق فى الدولة الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندى منذ ليلة الخميس، وغمرت المياه العديد من المنازل وحقول الأرز والطرق، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور. ولقى شخصان حتفهما فى الفيضانات بينما توفى آخران فى انهيارات طينية، وفقا لمركز إدارة الكوارث التابع للحكومة. وفقد سبعة أشخاص فى الفيضانات والانهيارات الطينية. وقال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن انهيارا طينيا طمر منزلا يضم أسرة من أربعة أفراد أب وأم وطفلان فى منطقة كيغال، على بعد حوالى 85 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو اليوم السبت. وأظهرت الأرقام الصادرة عن الحكومة أن أكثر من خمسة آلاف شخص انتقلوا إلى ملاجئ مؤقتة وتضرر ما يقرب من 500 منزل.

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