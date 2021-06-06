التحالف يعترض مسيرة حوثية مفخخة تستهدف خميس مشيط

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان إنه يتخذ تخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية مع استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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