ألقت شركة مايكروسوفت باللوم على "خطأ بشري عرضي" بسبب عدم عرض محرك بحث بينغ لفترة وجيزة نتائج الصور عند البحث عن صورة "رجل الدبابة" في ذكرى الحملة العسكرية الدموية في ساحة تيانانمين في عام 1989.
قال المستخدمون في مواقع مختلفة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، يوم الجمعة إنه لم تظهر أي نتائج للصور عندما بحثوا عن مصطلح "رجل الدبابة".
يشير مصطلح "رجل الدبابة" إلى الصورة الرمزية للمواجهة بين مدني مجهول وسلسلة من الدبابات العسكرية تغادر ساحة تيانانمين في بيجين بعد حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. أصبحت الصورة رمزا للتحدي في جميع أنحاء العالم.
بعد أن نبهها الصحفيون قالت مايكروسوفت في بيان إن المشكلة كانت "بسبب خطأ بشري عرضي وتم حلها". وبعد ساعات، أعاد محرك البحث عرض صورة "رجل الدبابة".
ولم توضح الشركة ماهية الخطأ البشري أو كيف حدث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايكروسوفت: خطأ بشري يخفي صورة "رجل الدبابة" من بينغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.