مايكروسوفت: خطأ بشري يخفي صورة "رجل الدبابة" من بينغ

ألقت شركة مايكروسوفت باللوم على "خطأ بشري عرضي" بسبب عدم عرض محرك بحث بينغ لفترة وجيزة نتائج الصور عند البحث عن صورة "رجل الدبابة" في ذكرى الحملة العسكرية الدموية في ساحة تيانانمين في عام 1989.

قال المستخدمون في مواقع مختلفة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، يوم الجمعة إنه لم تظهر أي نتائج للصور عندما بحثوا عن مصطلح "رجل الدبابة".

يشير مصطلح "رجل الدبابة" إلى الصورة الرمزية للمواجهة بين مدني مجهول وسلسلة من الدبابات العسكرية تغادر ساحة تيانانمين في بيجين بعد حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. أصبحت الصورة رمزا للتحدي في جميع أنحاء العالم.

بعد أن نبهها الصحفيون قالت مايكروسوفت في بيان إن المشكلة كانت "بسبب خطأ بشري عرضي وتم حلها". وبعد ساعات، أعاد محرك البحث عرض صورة "رجل الدبابة".

ولم توضح الشركة ماهية الخطأ البشري أو كيف حدث.