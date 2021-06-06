يعتبر من الأولويات لدي جميع الوافدين في المملكة هو تجديد الإقامة ، وتسعي الحكومة السعودية إلي وضع مجموعة من الشروط والقواعد التي تحكم ذلك الموضوع ، لذلك نعرض لكم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفي الشروط الجديدة للإقامة في المملكة ، وسوف نقوم بشرح الشروط وكيفية التجديد باستفاضة حتي يتمكن جميع الوافدين من تجديد الإقامة بسهولة وكذلك معرفة التفاصيل والشروط الجديدة ، وقد أصدرت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية خدمات الإقامة في المملكة والقدوم والمغادرة منها ، وحددت مصلحة الجوازات بالمملكة أسعار التجديد للمقيمين والوافدين الجدد ، وذلك بناء علي مدة صلاحية الإقامة وشددت علي أن بتاكد كل وافد من تاريخ ألأقامه وتجديدها قبل موعد انتهائها ، وذلك من خلال موقع ابشر الالكنروني التابع لوزارة الداخلية السعودية .

الشروط الجديدة للإقامة في المملكة

نتعرف معاً علي كيفية تجديد الإقامة الخاصة بالأفراد والجهات المختلفة بالخطوات التالية :

عمل كشف طبي ويعتبر من اهم الشروط لتجديد الإقامة.

يجب تدوين البيانات الأصلية في استمارة طلب التجديد وذلك وفقا للبيانات الموجودة بجواز السفر.

يجب أن يتم ختمها من جانب الجهة الحكومية.

احضار اثنين صورة شخصية حديثه للمقيم.

يجب احضار اصل جواز السفر وصورة منه ويكون الجواز ساري المفعول.

احضار صورة من بطاقة الاحوال المدنية لصاحب العمل الذي يعمل لديه المقيم.

دفع مبلغ خمسمائة ريال رسم اقامة للجهة الحكومية.

يتم دفع مبلغ 500 ريال اخري عن كل عام للعمالة المنزلية.

دفع رسوم رخصة العمل الجديدة.

احضار التقرير الطبي من الجهات الحكومية المعتمدة.

يمكنك تجديد واستخراج رخصة العمل بشكل إلكتروني وذلك من خلال مكاتب العمل.

يمكنك متابعة صدور الرخصة والحصول عليها من خلال الآتي:

طريقة الاستعلام عن صلاحية لرخصة العمل

الدخول علي موقع العمل السعودية ، ومن ثم الضغط علي قسم الخدمات الإلكترونية للمنشآت ، يتم النقر من خلال القائمة الرئيسية علي خدمات مكتب العمل ثم اختيار خدمات رخص العمل ، كتابة رقم اقامة العامل في المكان المخصص لذلك ، كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة ، يتم الضغط علي كلمة إضافة للحصول علي بيانات العامل ، الضغط علي كلمة عرض إظهار لإظهار جميع بيانات رخصة العمل وتاريخ صلاحيتها وما إذا كانت منهية الصلاحية أم سارية.

وعند بداية 2021 ستدفع العمالة الفائضة علي أعداد السعوديين 800 ريال شهريا ، و700 ريال شهريا ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية ، فيما ستصل الرسوم علي المرافقين والمرافقات منتصف 2021 إلي 400 ريال شهريا ، ويمكنكم التعرف علي رسوم تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة.