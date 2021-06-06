القبول جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل للدبلوم والبكالويوس للعام 1443

القبول جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل ، تم تحديدها اليوم الأحد الموافق 6 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 25 من شهر شوال 1442هـ، من قبل عمادة القبول والتسجيل، في جامعة الإمام عبد الرحمن، بالمملكة العربية السعودية، للعام الجامعي القادم 1443هـ، للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس، من والذي وفق موعد التسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن 1443هـ، أن يوم الثلاثاء 17 من شهر ذي الحجة 1442هـ، الموافق 27 يوليو للعام 2021م، سيبدأ فتح باب استقبال طلبات الالتحاق، والذي سينتهي يوم السبت، الموافق 21 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 31 يوليو 2021م، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل.

والجدير بالذكر أن جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل، يتم التقديم فيها إلكترونيًا، للعام الجامعي الجديد 1443هـ، دون إرسال أي مستندان، وفق تصريح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبد الله بن سعيد آل مريح، ويرجع ذلك بسبب أن كافة الإجراءات الخاصة بالقبول الإلكتروني، مرتبطة مباشرةً بوزارة التعليم السعودية، والمركز الوطني للقياس، كما يمكن للطالب معرفة جميع المعلومات الخاصة بالجامعة، من كليات وتخصصات متميزة، وكليات متميزة، من خلال الرابط الرسمي للجامعة iau.edu.sa/ar.

شروط الالتحاق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وعن شروط القبول بالجامعة، الواجب توافرها في راغبي الالتحاق بها، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم راغب الالتحاق سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم، حامل لهوية وطنية سارية، وقت التقديم للجامعة.

يلي ذلك شرط راغب الالتحاق غير السعودي، عليه دفع رسوم 500 ريال سعودي، للساعة الدراسية.

كذلك يجب على راغب الالتحاق بالجامعة، حاصل على شهادة الثانوية العامة من 5 سنوات، من العام المراد التقدم في الجامعة.

إضافة إلى شرط اجتياز الاختبار التحصيلي، واختبار القدرات.

كما يجب ألا يكون الطالب مقيد، بأي جامعة سعودية أخرى من جامعات المملكة.

شرط اعتماد نتيجة الطلب، أثناء تقديم طلب الالتحاق.

في النهاية يجب ألا يمتلك الطالب راغب الالتحاق، سجل سابق أو حالي بجامعة الإمام عبد الرحمن.

كيفية التسجيل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بوابة القبول

في الختام للطلاب والطالبات، راغبي الالتحاق بجامعة الإمام عبد الرحمن، التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، من خلال الخطوات التالي ذكرها: