إثيوبيا: استكمال 70 في المئة من مشروع السد "الاستراتيجي"

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، الأحد، استكمال 70 في المئة من مشروع سد ميجيك.

وأشار آبي أحمد في تغريدة له على حسابه في تويتر، إلى أنه في غضون الأشهر الخمسة المقبلة سيتم الانتهاء من مشروع سد ميجيك بغرض الاستفادة من مياهه في الشرب وتطوير الري.

ويعتبر سد ميجيك الواقع بالقرب من مدينة جوندر، أحد مشاريع الري قيد الإنشاء في البلاد، وهو مدعوم بميزانية مالية مخصصة من قبل الحكومة، تصل إلى 6 مليارات بر إثيوبي.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد السد الذي استغرق بناؤه سبع سنوات، مع نهاية ميزانية العام الحالي، علما أن أكثر من 30 ألف مزارع سيستفيدون منه، هذا إلى جانب استغلاله في تطوير 4000 هكتار من الأراضي.

100 سد في 2022

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في مايو الفائت، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن آبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع إن بناء السدود هو "السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.

وأوضح أن شأن هذه المشاريع أن تؤدي دورا فعالا في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح الى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.

ولم يوضح آبي أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علما أنه يمر في أراضيها 9 أنهار كبيرة.

وأضاف أنه "لتحقيق الخطة المعلنة يجب على الإثيوبيين من جميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية"، مشددا على أن أمر الوحدة بالغ الأهمية.