الحزب الديمقراطى الأمريكى يعلق على خطاب ترامب أمام الجمهوريين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحزب عمار موسى فى بيان له إن "مقتل 400 ألف أمريكى وفقدان ملايين الوظائف، والخطاب الخطير المتهور لترامب، لم يكن كافيا للجمهوريين للانفصال عن رئيس خاسر كلفهم البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب".

وأضاف: "بينما يحتضن الجمهوريون سجل ترامب السام والانقسام الذى سببه، يتذكر الناخبون كيف بدت سيطرة الجمهوريين على واشنطن: هبات ضخمة للشركات وعدم كفاءة، مما أدى إلى تفاقم أسوأ جائحة فى السنوات الماضية".

وتابع: "من ناحية أخرى، يرى الناخبون أن قيادة الرئيس جو بايدن والديمقراطيين تحفز انتعاشا اقتصاديا قياسيا وعودة إلى الحياة الطبيعية".