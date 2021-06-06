أحدث ميزات على واتساب ربط 4 أجهزة بحساب واحد وميزات أخرى وموعد تفعيلها

يمتاز تطبيق واتساب بتفعيل ميزات جديدة على التطبيق، خاصة بعد الإعلان عن تحديثه الجديد وإضافة ميزة تسريع التسجيل الصوتي عند سماعه على مدى ثلاث سرعات، فقد أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، أن تطبيق واتساب أتاح ميزة جديدة طال انتظارها توفر الوقت والجهد على المستخدمين، حيث أعلن واتساب يتيح خاصية ربط 4 أجهزة بحساب واحد وبعض الميزات الأخرى التي يمتاز واتساب بها عن التطبيقات الأخرى من التطبيقات المنافسة.

ميزة جديدة خاصية ربط 4 أجهزة بحساب واحد:

وقال السبيعي من خلال الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن شركة واتساب واتساب أكدت على خاصية السماح للمستخدمين بربط 4 أجهزة بحساب واحد، وبعد التأكد من نجاح الخاصية سوف يعلن عن موعد تفعيلها وإتاحتها للمستخدمين للواتساب وتفعيلها على حساباتهم.

مرحلة تجريبية وموعد تفعيل الخاصية:

وأضاف السبيعي، أن هذه الخاصة حاليًا في المرحلة التجريبية وقريبًا ستصل بشكل رسمي، وستصبح متاحة على تطبيق الواتساب لكل مستخدمي الواتساب وسيتم تفعيلها بشكل واسع على التطبيق كما انه اعلن عن طرح العديد من الميزات والخواص الجديدة قريبا على تطبيق واتساب والتي سوف ينفرد بهذه الميزات.

خاصية جديدة على واتساب ينتظرها الملايين وهي نقل جميع المحادثات لهاتف آخر:

تعمل شركة واتساب على خاصية جديدة، ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق، تتيح نقل جميع المحادثات لهاتف آخر، وبحسب ما نقلت بعض الصحف المتخصصة ، فإن التطبيق سيفتح خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد، كما ستتيح الخاصية نقل جميع المحادثات، وعدم فقدان الرسائل السابقة، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، وقال التقرير: إن الخاصية جديدة في فترة التجارب حاليًّا، وقد تبدأ الشركة بتطبيقها في القريب العاجل، وهناك ميزات اخرى سوف تطرح على التطبيق تباعا ومن اهم الميزات التى سوف تطرح قريبا إن استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، لن يحتاج قريبًا للارتباط بالإنترنت، وسيعمل من دون الإنترنت.

واتساب يحذر مستخدميه من غلق حساباتهم في الحالات الاتية:

حيث وجه تطبيق واتساب تحذير شديد اللهجة من خلال خبراء التكنولوجيا وبعض الصحف المتخصصة أن تطبيق واتساب حذر مستخدميه بإنه سوف يفقدهم حساباتهم فورًا، وأن التطبيق يحذر مستخدميه من خطأ يرتكبه البعض في غفلة منهم يؤدي إلى إغلاق حساباتهم الشخصية على الفور عند فعلها، وأعلن خبراء التطبيق محذرًا من تكرار فعله منوهًا عنه للعملاء وموضحاً ومحذراً في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني سوف نعرض خطورة ترك الحساب بدون تفعيله وفتحه واستخدامه لفترة طويلة فقد يسبب لهم غلق الحساب وعدم تمكنهم من فتحه نهائياً، حيث يعتبر عدم النشاط على التطبيق لمدة 120 يومًا، خطأ فادحًا يعرض حسابك الخاص للإغلاق التام، حيث يلجأ التطبيق لحذف حسابات مستخدميه بعد 120 يومًا من عدم النشاط، ويعني هذا أنك بحاجة إلى إنشاء الحساب مرة أخرى باستخدام رقم هاتفك وستتم إزالة جميع معلوماتك من خوادم تطبيق المراسلة الفورية الشهير، وأوضح التطبيق أن حذف الحساب بعد مرور 120 يومًا من عدم النشاط جاء بهدف الحفاظ على الخصوصية والأمان لحسابات واتساب، حيث يتم استخدام موفري خدمات الهاتف المحمول لإعادة استخدام أرقام الهواتف، لذلك من المحتمل أن يكون مستخدم آخر يستخدم حساب واتساب المرتبط برقم هاتفك الجديد، ويمكنك ترك حسابك في التطبيق لفترة اقل من 120 يوم دون نشاط شريطة الدخول على حسابك قبل اليوم الـ 120 يومًا، ومن ثم ترك حسابك مرة أخرى دون نشاط.

الخطوات التي يجب اتباعها حال غلق حسابك:

ومن الجدير بالذكر إننا نقوم بالحفاظ على عدم غلق الحساب بتنشيطه قبل إغلاقه وعدم تركه فترة كبيرة حتى لا يتعرض للغلق، ولكن إذا تم إغلاقه أي أنه عندما يحذف “واتساب” حسابًا مستخدمًا تمامًا، ستتم إزالة المستخدم تلقائيًا من جميع المجموعات، لكن في كلتا الحالتين، عندما يحذف التطبيق حسابك، يمكنك تسجيل حساب جديد باستخدام نفس رقم الهاتف، وإذا لم تقم بإلغاء تثبيت التطبيق فستجد كل المحتوى الخاص بك هناك، وبعمل حساب جديد على نفس خط موبايلك ورقم هاتفك اللى على حسابك الذي اغلق بسبب عدم تنشيطه.