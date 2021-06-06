186 وفاة و2649 إصابة كورونا جديدة في المكسيك

سجلت المكسيك 2649 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و186 وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض خلال أخر 24 ساعة.

وذكرت بيانات الصحة المكسيكية ان العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك وصل إلى 228754 بينما سجلت البلاد مليونين و432280 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 % على الأقل.