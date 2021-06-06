نيجيريا تكشف سبب حظر موقع تويتر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة النيجيرية أن حظرها لموقع "تويتر" مؤقت وجاء نتيجة شكاوى أوسع نطاقا من حذف الشركة لتغريدة الرئيس محمد بوخاري، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء. وأغلقت الشركة المشغلة للاتصالات الروابط المتبقية لـ"تويتر" بناء على أوامر حكومية يوم السبت. وقال جاربا شيهو، وهو أحد المتحدثين باسم بوخاري: "كانت هناك سلسلة من المشكلات مع منصة التواصل الاجتماعى فى نيجيريا، حيث كان لانتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة من خلالها عواقب عنيفة فى العالم الحقيقي". وأضاف: "الشركة تفلت من المساءلة طوال الوقت".

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