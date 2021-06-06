مصادر فرنسية: فتح تحقيق فى أرصدة محافظ المصرف المركزى اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وفى مطلع شهر مايو الماضى، رفعت منظمة شيربا ومجموعة من المحامين دعوى قضائية ضد رياض سلامة إلى المدعى العام فى الشؤون المالية فى فرنسا، بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

ورد حاكم البنك المركزى اللبنانى على تلك الاتهامات عبر الإعلام، حينها، قائلاً إنه اشترى جميع متلكاته فى فرنسا قبل توليه المنصب، وعرض وثائق تثبت أنه كان يملك 23 مليون دولار فى 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.