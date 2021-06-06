عاجل.. العراق: إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - أكدت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الجوى تمكنت من التصدى لطائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية فى محافظة الأنبار فجر اليوم.





وأكدت خلية الإعلام الأمنى التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن الدفاعات الجوية لقاعدة عين الأسد تمكنت من إسقاط الطائرتين المسيرتين. وعادة ما تتعرض قاعدة "عين الأسد الجوية التى تتواجد فيها قوات أمريكية وعراقية، لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ شهر مارس الماضى، عندما تعرضت القاعدة لقصف بـ 10 صواريخ، ما أسفر عن وفاة متعاقد أمريكى جراء إصابته بنوبة قلبية من جراء الهجوم.

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