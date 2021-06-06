رابط منصة تدريب المعلمين بالأردن 2021 وزارة التربية والتعليم التسجيل عبر teachers.gov.jo

رابط منصة تدريب المعلمين بالأردن، يتم البحث عنه مع بداية الساعات الأولي من صباح اليوم، نظراً لإعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن انطلاق المنصة للتسجيل عليها بدايةً من اليوم 6/6/2021، ويستمر حتي 24/6/2021، للحصول على دورات تدعم مهارات القراءة والحساب، ضمن خطة الوزارة في رفع كفاءة المعلمين، بعد ما شهده التعليم خلال الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا، وتسعى دائماً الوزارة بتوفير الوسائل الإلكترونية الداعمة لتقديم الخدمات عن بُعد، مثل إطلاق رابط أرقام الجلوس للتوجيهي، ورابط لتسجيل طلاب الصف الأول الاساسي، ونجد المنصة الجديدة تقدم برامج تدريبية مجموعها يصل إلي 90 ساعة، ويستفيد المعلمين الذين يجتازون هذه الدورات بالتطوير من خبراتهم، كما يتم التفضيل لمن حصل عليها في الترقيات.

الدخول على الموقع الإلكتروني “teachers.gov.jo“.

كتابة الرقم الوطني.

تسجيل كلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

في حالة التسجيل لأول مرة، يتم اتباع الخطوات السابقة مع تسجيل البيانات المطلوبة.

رابط التسجيل في منصة تدريب المعلمين

التسجيل في منصة تدريب المعلمين الجديدة

نوهت وزارة التربية والتعليم الأردنية، على ضرورة التسجيل في المنصة الجديدة، للمعلمين والمعلمات من الصف الأول حتي الثالث الابتدائي، نظراً لاعتبار هذه المرحلة في حياة الطلاب، هي مرحلة تأسيس المهارات والمعلومات، لذلك حرصت الوزارة على رفع كفاءة المعلمين المختصين بهذه المرحلة، ليكون هناك جيل من الطلاب على درجة عالية من التفوق والتقدم، بالرغم من الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والدول المجاورة، من انتشار فيروس كوفيد 19.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

من الوزارات الهامة في الحكومة الأردنية، والتي تهتم بالعاملين لديها والطلاب وأولياء الأمور، لذلك تقوم بتوفير أحدث الطرق للتواصل الإلكتروني، لتواكب التطور الذي تشهده المنطقة حالياً، والعمل على تسهيل الحصول على الخدمات دون الحاجة للذهاب لمقرات العمل، وتتابع الوزارة تنفيذ الإجراءات الوقائية خلال الاختبارات، كما يتم إعلان النتائج إلكترونياً وقت إتاحتها.