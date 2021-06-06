رابط منصة تدريب المعلمين بالأردن teachers.gov.jo تعرف على طريقة التسجيل وفوائد المنصة

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية على تطوير كل المنظومة التعليمية، وفي القلب منها المعلمون لذا أنشأت رابط منصة تدريب المعلمين بالأردن، لكي يتم التسجيل عليها والاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها على مدار 90 ساعة تدريبية، تشتمل على أدوات التعليم الحديثة وتطويع الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة العملية التعليمية في الأردن، في ظل جائحة فيروس كورونا الذي فرض على معظم الدول أسلوب جديد للتعليم عن بعد، وهو ما تهدف إليه وزارة التربية والتعليم الأردنية في المرحلة القادمة أن تنهض بالتعليم وتجعل كل مدخلات التعليم ومخرجاته تتم ألياً عن طريق الإنترنت، وهذا يتطلب معلم مدرب ومؤهل لتنفيذ ذالك الفكر المتطور، وإيصاله إلي الطلاب عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة.

رابط منصة تدريب المعلمين بالأردن

يمكن لجميع المعلمين للصفوف الدراسية الأولى ” من الصف الأول حتى الثالث” الدخول على المنصة التدريبية teachers.gov.jo. والتسجيل عليها وفق خطوات التسجيل التالية.

الدخول على رابط منصة التدريب الإلكترونية teachers.gov.jo. قراءة البرامج التدريبية على المنصة بعناية. الدخول على البرنامج التدريبي المناسب للمعلم. تسجيل البيانات المطلوبة من اسم المعلم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل دخول. ثم الدخول إلي قائمة البرامج وتسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل الإلكترونية وتأكيد التسجيل.

خطوات التسجيل على المنصة التدريبية للمعلمينأهم البرامج التدريبية على منصة تدريب المعلمين في الأردن

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة برامج مختلفة للتدريب للنهوض بمستوى المعلم في كافة التخصصات وإعطائه المهارات العلمية اللازمة للنهوض به ورفع كفائته ومن هم تلك البرامج ما يلي.

برنامج دعم تعلم المهارات للصف الأول حتى الثالث الأساسي.

برنامج دعم تعلم القراءة للصفوف الثلاثة.

مهارات التدريس التأملي والتعلم الدامج.

تعلم مهارات البيئة الصفية الداعمة.

مهارات تعلم القراءة والحساب من خلال الأنشطة التعزيزية.

رابط منصة تدريب المعلمين بالأردن وأهم أهدافها

تهدف وزارة التربية والتعليم إلي النهوض بكافة منسوبي الوزارة وتطوير العمل بها من أجل وضع برامج لرفع كفاءة المعلمين وتعزيز الاستفادة من وسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم، ومواكبة التطور المذهل في وسائل التعليم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي جعل الحكومات تفكر خارج الصندوق للنهوض واستمرار العملية التعليمية.