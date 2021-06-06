بدأ العد العكسي لموعد تنزيل القاطع في منازل الاردنيين رفضا لاتفاقية الغاز

دوت الخليج - : في العاشرة من مساء هذا اليوم السبت يتوقع أن يستجيب اغلب الاردنيين لحملة " نزل القاطع " .. قاطع الكهرباء ، تعبيرا عن رفضهم لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني .

وكان نشطاء اطلقوا عبر مواقع التواصل مؤخرا حملة أسموها " نزل القاطع " رفضا لاتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل .

ويستمر تنزيل القاطع ساعة كاملة من العاشرة إلى الحادية عشرة .