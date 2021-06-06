اندلاع حريق هائل بعد انفجار فى مصنع للصلب جنوب إيران

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس"، قال مسؤول إيرانى بارز، إن الحريق بات تحت السيطرة، ولم ترد بعد تقارير عن الإصابات.
وأكدت مصادر محلية بمدينة زرند فى إقليم كرمان، وقوع انفجار شديد واندلاع حريق بمصنع زرند للصلب.
ووفقًا لوكالة "فارس"، قال حاكم إقليم كرمان: "إن الحادث نجم عن تسرب مواد منصهرة"، مضيفًا أن الحادث بات تحت السيطرة، وأنه لم ترد بعد تقارير بشأن عدد الضحايا أو الخسائر.
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