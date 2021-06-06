رابط جدارة وزارة الموارد البشرية للتسجيل على 111 وظيفة صحية عبر esarvices.mcs.gov.sa

رابط جدارة وزارة الموارد البشرية، الرابط الرسمي المخصص للتسجيل على الوظائف الحكومية، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عنه، نظراً لإعلان وزارة الموارد البشرية عن توفير 111 وظيفة صحية، للعمل بعدة أماكن تابعة للوزارة، وذلك للحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة للتخصصات المطلوبة، حيث أن الوظائف جميعها وظيفة طبيب مقيم، ويتم التسجيل على منصة جدارة، لذلك خلال السطور التالية سنوضح تفاصيل الوظائف المطلوبة، والرابط الإلكتروني الرسمي المباشر للتسجيل على الوظائف المُعلن عنها.

الدخول على الموقع الإلكتروني “esarvices.mcs.gov.sa“.

تسجيل الدخول.

تحديد الوظائف المتقدم عليها.

كتابة بيانات المتقدم مع التأكد من صحتها.

رابط موقع جدارة وزارة الموارد البشريةموعد التسجيل للوظائف الصحية 1442

يبدأ التقديم على الوظائف الصحية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، من اليوم الأحد الموافق 6/6/2021، الموافق 25 شوال 1442، ويستمر التسجيل الإلكتروني عليها حتي يوم الخميس الموافق 17/6/2021، الموافق 7 ذي القعدة 1442.

التسجيل على الوظائف الصحية عبر جدارة

يتم التسجيل على الوظائف الصحية المطلوبة، من خلال منظومة جدارة للتوظيف من صفحة الموارد البشرية “مسار”، لعدد 111 وظيفة صحية، للعمل في مراكز التأهيل الشامل، دور رعاية كبار السن، دور الملاحظة الاجتماعية، وجميع هذه المؤسسات تابعة لوزارة الموارد البشرية.

عدد 18 وظيفة طبيب مقيم للنساء.

37 وظيفة طبيب مقيم للرجال.

عدد 56 وظيفة طبيب مقيم للجنسين.

الوظائف الصحية المطلوبةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من الوزارات الهامة في المملكة العربية السعودية، فهي نتاج دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، فهي الوزارة المسئولة عن متابعة شئون العمل والعمال، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتقدم عدد من البرامج التي يتم التوظيف بعد اجتيازها، مثل التسجيل لبرنامج الأمن الصحي، وتهتم بتوفير الدعم اللازم لمختلف الجهات لرفع كفاءة العمل، كما تهتم بتوفير العديد من الوظائف، ضمن رؤية المملكة 203 لتوظيف الشباب السعودي.