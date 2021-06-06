رابط جدارة مسار eservices.mcs.gov.sa للتسجيل على 111 وظيفة صحية وزارة الموارد البشرية

في ظل متابعتنا لكل القضايا التي تشغل بال المواطن السعودي، وجد أن رابط جدارة مسار عليه بحث كبير من قبل حملة الشهادات الطبية العالية، بسبب التقديم على عدد 111 وظيفة طبيب مقيم للجنسين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمراكز التأهيل الشامل بالوزارة، ودور رعاية كبار السن، والذي يبدأ التسجيل عليها من اليوم الأحد 2021/06/06 الموافق 1442/10/25 ويستمر حتى يوم 7 من شهر ذو القعدة 1442 القادم، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم لك طريقة التسجيل للوظائف ورابط التسجيل وشروط التقديم على الوظائف، وكافة التفاصيل التي تشغل بال الراغبين في التسجيل على الوظائف فتابعونا.

رابط جدارة مسار للتسجيل على وظائف وزارة الموارد البشرية

بوابة جدارة للتوظيف الحكومي هي البوابة الرسمية للتقديم على كافة الوظائف الحكومية في المملكة، ورابط eservices.mcs.gov.sa. هو المنوط به أستقبال طلبات التسجيل على الوظائف الصحية لوزارة الموارد البشرية المعلن عنها.

الدخول على رابط جدارة مسار الرسمي.

الدخول على أيقونة تسجيل جديد.

قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ” رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، الجنس ” ذكر، أنثى”.

سجل رمز التحقق الظاهر في الصفحة.

أضغط على زر دخول ثم حدد الوظيفة الملائمة لمؤهلك العلمي وأضغط تسجيل وتأكيد الطلب.

وبذالك تتم عملية التسجيل في النظام بنجاح.

يبدأ التقديم اليوم الأحد 2021/06/06 الموافق 1442/10/25.

ينتهي يوم الخميس 2021/06/17 الموافق 1442/11/07 القادم.

الوظيفة العدد المطلوب طبيب مقيم العدد 56 من الجنسين ” رجال، نساء” طبيب مقيم العدد 37 من الرجال طبيب مقيم العدد 18 النوع نساء رابط جدارة مسار رابط جدارة مسار منصة جدارة هي منصة حكومية وهي المنوط بها أستقبال كافة طلبات التسجيل على الوظائف الحكومية السعودية، كل من يرغب ويبحث عن عمل يدخل ل على المنصة ويتابع كافة أخبارها أول بأول، أنشأئتها الحكومة السعودية لتقديم كافة خدمات التوظيف إلكترونياً بسهولة ويسر على المواطنين في المملكة.

ألية التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية 1442موعد التقديم على وظائف وزارة الموارد على رابط جدارةمسميات الوظائف المعلن عنها في وزارة الموارد البشرية